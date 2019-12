Messina: ragazzi appena maggiorenni spacciavano marijuana e cocaina anche davanti alle scuole, 6 arresti

10 Dicembre 2019 07:05

Messina: giovani appena maggiorenni spacciavano anche davanti alle scuole, 6 arresti dei Carabinieri

All’alba di oggi, a Patti, Gioiosa Marea e Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse rispettivamente dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti (Messina) e dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Messina, su richiesta delle competenti Procure della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato 6 persone delle quali: 5 sono state sottoposte agli arresti domiciliari ed una, all’epoca dei fatti minorenne, è stata tradotta presso l’Istituto di custodia per minori. Inoltre sono stati eseguiti 4 ulteriori provvedimenti cautelari con l’applicazione dell’obbligo di dimora a carico di 3 soggetti e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per una donna. Tutti gli indagati sono gravemente indiziati del reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

Le indagini hanno consentito di portare alla luce una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti, costituita da ragazzi, alcuni dei quali appena maggiorenni, che cedevano marijuana e cocaina ad altrettanto giovanissimi acquirenti, talvolta minorenni, non solo nei luoghi della movida dei comuni di Patti e Gioiosa Marea ma anche, all’esterno di alcuni istituti scolastici pattesi.

I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta oggi alle ore 10:30 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina.

