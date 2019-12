Messina, la Polizia salva 11 bovini e un cavallo in una stalla “lager”: due persone denunciate per maltrattamento di animali [DETTAGLI]

6 Dicembre 2019 11:01

A Capo d’Orlando (Messina) la Polizia di Stato denuncia due persone: 11 bovini e un cavallo legati con corde di tre metri e senza acqua né foraggio

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone resesi responsabili del reato di maltrattamento e malgoverno di animali.

I servizi specifici, effettuati nei giorni scorsi con i dirigenti medici veterinari Asp del distretto di Sant’Agata Militello, hanno portato al sequestro di un cavallo e di 11 capi bovini in parte privi di segni identificativi. Gli animali erano legati con corde a paletti con un raggio d’azione per il pascolo di circa tre metri e non veniva fornito loro né acqua né foraggio.

