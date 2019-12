Natale a Messina, piste di ghiaccio nel mirino della Municipale 

15 Dicembre 2019 11:06

Messina, la Municipale passa al setaccio le piste di ghiaccio allestite in città

Maxi blitz della Municipale di Messina. Gli agenti ieri hanno sottoposto a controllo le piste di ghiaccio allestite in città per il periodo natalizio. A Piazza Cairoli gli agenti hanno accertato la violazione dell’art. 69 tulps non conciliabile, ovvero l’inizio di attività senza licenza. Ciò ha comportato alla cessazione dell’attività di intrattenimento e il provvedimento del Questore di inibizione attività. La gestione della pista di Piazza Cairoli è stata affidata dalla Messina Incentro alla società “Tutto Gioco”. “L’apertura ufficiale– comunica Messina Incentro– è prevista la prossima settimana, in attesa dell’istruttoria per il rilascio delle relative licenze da parte della società che gestisce la struttura”. Nel mirino anche la pista di ghiaccio allestita al Duomo: il titolare è stato multato, con diffida dal Questore, per la vendita di prodotti alimentari senza autorizzazione. L’attività di Polizia Specialistica è stata diretta dal Commissario Giardina con gli Ispettori Cifalà, Giunta, Polimeni e Messina.

Valuta questo articolo