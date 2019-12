Messina, patente ministeriale per Vigili del Fuoco: 12 pompieri superano l’esame

23 Dicembre 2019 10:37

Messina, 12 pompieri superano brillantemente corso per la patente ministeriale VF di terza categoria

Dal 16 al 20 Dicembre 2019, presso la sede del comando, si è svolto il corso per patente ministeriale di terza categoria, necessaria per la conduzione (anche con l’utilizzo dei lampeggianti e dei dispositivi acustici inseriti) dei mezzi terrestri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche con massa complessiva superiore a 350 quintali. Al corso hanno partecipato dodici vigili del Fuoco (di cui tre vigili volontari ) che, oltre alle lezioni frontali teoriche hanno svolto le diverse prove pratiche di guida, con esercitazioni, manovre e simulazioni sulle varie tipologie di mezzi di soccorso corredati dagli impianti ed allestimenti speciali (pompe idrauliche , caricamento e relativi allestimenti). Gli Istruttori hanno dedicato particolare attenzione e cura all’utilizzazione/impiego dei mezzi e all’uso dei dispositivi ottici e acustici per la conduzione in soccorso. Tutti i discenti hanno superato brillantemente l’esame, conseguendo l’abilitazione alla guida di mezzi in servizio di soccorso (patente di terza Categoria terrestre).

Fondamentale è stato il ruolo svolto degli istruttori VF incaricati dal comando e la coesione tra loro visto che, oltre a motivare i corsisti, sono riusciti a trasmettere tutte le informazioni e conoscenze tecniche in loro possesso riuscendo nello stesso tempo a coinvolgere sempre più il personale VF a partecipare a tali tipologie di abilitazione alla guida che, com’è noto, costituisce un elemento fondamentale ed imprescindibile per svolgere il servizio istituzionale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Valuta questo articolo