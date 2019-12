17 Dicembre 2019 13:52

Messina, il parcheggio di via La Farina aperto nei feriali e nei festivi sino alle 24

Il parcheggio Fosso di via La Farina resterà aperto anche nei giorni festivi, fino al 6 gennaio. Lo ha deciso l’Azienda Trasporti Messina per far fronte al caos viario in centro città, causato anche dell’isola pedonale in via Dei Mille. Il parcheggio resterà aperto sia nei giorni feriali e festivi sino alle ore 24.

