Messina, guerra ai parcheggiatori abusivi: denunce e daspo [DETTAGLI]

17 Dicembre 2019 17:40

La Polizia Municipale di Messina denuncia due parcheggiatori abusivi: in corso gli accertamenti per verificare se erano beneficiari del reddito di cittadinanza

Giro di vite contro i parcheggiatori abusivi a Messina. Un uomo, D.G., 60 anni, è stato beccato in via Tommaso Cannizzaro dagli agenti della Municipale. Il 60enne era stato già sanzionato per lo stesso reato nel luglio 2019 ed è stato denunciato. Gli agenti gli hanno sequestrato poco più di tre euro, probabile provento dell’attività illecita, e notificato il Daspo urbano ai sensi della legge 48/2017. I controlli sono stati estesi anche in zona Papardo, dove gli agenti hanno trovao all’ingresso dell’ospedale C.G., 68 anni, mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore abusivo. Anche per lui è scattata la denuncia in stato di libertà, in quanto già sanzionato nel 2017 dalla stessa polizia municipale. Si è proceduto al sequestro di 44, 30 euro in monete di vario taglio. Anche per C.G. è scattato il daspo urbano. Nella prossime ore la municipale procederà a segnalare all’ispettorato territoriale del lavoro i nominativi dei parcheggiatori abusivi denunciati, al fine di verificarel’eventuale percezione indebita di sussidi statali, tra cui il reddito di cittadinanza.

