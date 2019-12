Messina, pannelli fotovoltaici per la pubblica illuminazione: la proposta della V Circoscrizione

17 Dicembre 2019 12:35

Un progetto che potrebbe essere esteso in tutta la città di Messina: con i pannelli fotovoltaici il Comune di Padova ha tagliato un milione e mezzo di costi per l’illuminazione pubblica

La V Circoscrizione propone un progetto pilota per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione con pannelli fotovoltaici. Se n’è discusso nella 4ª Commissione Ambiente e Territorio Presieduta dal consigliere Laimo (proponente del punto all’Ordine del Giorno). La proposta di tale investimento green era già stata avanzata nel 2017 da Laimo dal consigliere comunale Interdonato.

“Nella fattispecie– spiega Laimo- si potrebbe partire con la strada di collegamento ” Salita Portella Castanea”, arteria particolarmente frequentata che collega la città a svariati villaggi collinari con elevata densità abitativa.

Dunque poter illuminare quelle arterie che in questo momento si trovano prive di pubbliche illuminazione sfruttando una delle risorse migliori del Sud Italia, ovvero l’energia solare.

Mediante la collocazione di pali di pubblica illuminazione con apposito pannello fotovoltaico, prosegue Laimo, si potrebbe garantire così maggiore visibilità per gli automobilisti a costo praticamente pari a zero, un investimento che porterebbe ad un risparmio di denaro pubblico.

Una proposta per un progetto che potrebbe essere esteso in tutta la città di Messina: “Il Comune di Padova ad esempio ha tagliato un milione e mezzo di euro in costi per l’illuminazione pubblica e il riscaldamento e non ha speso un soldo per ottenere questo brillante risultato. Per tali interventi lo stesso Comune ha ottenuto il Premio Energy Med per il risparmio energetico nelle Pubbliche Amministrazioni e il Premio all’innovazione amica dell’ambiente, promosso da Legambiente. Adesso, conclude Laimo, si attendono le risposte dall’Amministrazione sulla fattibilità dell’opera”.

