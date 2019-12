Messina: oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Salvatore Siracusano

20 Dicembre 2019 13:30

Oggi pomeriggio presso la chiesa di S. Nicolò all’Arcivescovado l’ultimo saluto a Salvatore Siracusano, noto imprenditore di Messina, padre della deputata azzurra Matilde Siracusano

Oggi, presso la chiesa di S. Nicolò all’Arcivescovado, alle h. 16, si terrà la Commemorazione di Salvatore Siracusano, noto imprenditore messinese, già assessore comunale e padre del deputato alla Camera, on. Matilde Siracusano.

“Ringrazio tutti coloro che si uniscono al nostro dolore per la scomparsa di mio padre – afferma la Parlamentare – un punto di riferimento non solo per la sua famiglia, ma anche per tante persone che con spirito d’altruismo ha sempre aiutato, senza mai risparmiarsi. Ringrazio inoltre il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, il quale sarà presente alla commemorazione di oggi pomeriggio”.

