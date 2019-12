Messina, magico Natale a Piazza Cairoli: pista di pattinaggio, giardino delle luci e un’area giochi per i più piccoli

2 Dicembre 2019 14:09

Sono state illustrate oggi a Palazzo Zanca le iniziative in programma del “Natale a Piazza Cairoli 2019, insieme per Dylan”. L’iniziativa, promossa dall’associazione dei commercianti “Messina Incentro”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e sostenuta da sponsor privati, anche quest’anno avrà finalità benefiche sposando la causa del piccolo Dylan.

“Questa manifestazione – hanno evidenziato il Sindaco e gli Assessori presenti – è espressione del connubio tra l’Amministrazione comunale e quella parte dell’imprenditoria messinese che sposa la città e a lei si dedica, e decide che è importante organizzare attività che, al di là dell’aspetto meramente commerciale, investano sul territorio anche più di quello che potrà essere il ritorno economico, perché questo tipo di iniziative ha sicuramente un aspetto commerciale ma ancor di più ha una valenza sentimentale, espressione di un attaccamento di commercianti ed imprenditori messinesi che credono nella città, investono e decidono di dedicare le proprie finanze, economie ed energie alla realizzazione di un evento che poi contribuisce a dare a Messina quel clima natalizio che per tanti anni è mancato probabilmente perché è venuto meno questo spirito che si sta rianimando già dallo scorso anno e si consolida quest’anno con la manifestazione organizzata insieme alla Messina Incentro. L’Amministrazione non può che apprezzare queste iniziative nelle quali vede coinvolta una parte dell’imprenditoria forte, sana e vitale che ha desiderio di manifestare apprezzamento e attaccamento alla “maglia” che nella fattispecie è Messina. Ancora una volta piazza Cairoli è al centro di appuntamenti come avvenuto in altre occasioni, ma il nostro obiettivo è coinvolgere tutta la città, dalle periferie ai luoghi più frequentati”.

Il programma

Il programma delle iniziative a piazza Cairoli prenderà il via giovedì 5 con l’apertura del “Parco Gastronomico”, che offrirà la possibilità di degustare le specialità messinesi; venerdì 7, si terrà la tradizionale “Festa dell’Accensione” dell’albero di Natale e contestualmente saranno inaugurati il “Giardino delle Luci”, un’ampia area dove saranno esposte luci artistiche in tema natalizio, la pista di pattinaggio e l’area giochi per i più piccoli. Da martedì 10, si aprirà, per la prima volta a piazza Cairoli, il mercatino di Natale. Previsti numerosi eventi durante il periodo natalizio. Giovedì 26, sempre promosso dall’Associazione “Messina Incentro”, la piazza si animerà con il concerto gospel di Natale.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca; gli assessori alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, allo Spettacolo e Tempo Libero Giuseppe Scattareggia, alla Cultura Vincenzo Caruso e alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi; il presidente della IV circoscrizione Alberto De Luca; il presidente di “Messina Incentro” Lino Santoro Amante; Davide Gambale portavoce dell’associazione dei commercianti e alcuni imprenditori cittadini.

