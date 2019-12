Messina: Natale di solidarietà al Cao Sicilia di Merì, doni per i bimbi meno fortunati

25 Dicembre 2019 10:55

Messina, in via Dante a Merì arriva Babbo Natale: regali per i bimbi meno fortunati

Natale di solidarietà al Centro Servizi Cao Sicilia di Merì (Messina). In via Dante stanotte è arrivato un bastimento carico di giocattoli generosamente offerti da privati per i bambini meno fortunati. Alcuni doni sono già stati consegnati direttamente, altri, rispettandone la privacy, sono attualmente sistemati sotto l’albero posizionato esternamente e pertanto accessibile in qualsiasi orario della giornata.“Un doveroso Ringraziamento- scrive il Cao Sicilia- per il dono dal “Cuore Verde” lo rivolgiamo al Dirigente Responsabile Dott.re Agatino Sidoti e a tutto il personale dell’Ufficio Servizio 3 per il Territorio di Messina-Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali dell’ Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. L’azione virtuosa coordinata dal Direttore Lavori ing. Michele Villafranca, ha consentito al Direttore Nazionale C.A.O. Mariano Gitto di addobbare e mettere a disposizione dei doni ludici sotto l’Albero di Natale presso il Centro di Primo Ascolto ed Orientamento C.A.O. Sicilia” .

