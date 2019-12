Messina, entra nel vivo il Natale al Cus Unime. Arrivano i Gemelli DiVersi

18 Dicembre 2019 14:15

Dalla pista di ghiaccio ecologico fino alla Festa della Befana, in programma il prossimo 6 gennaio, ormai è entrato nel suo momento più caldo il Natale al Cus Unime, il fittissimo cartellone di eventi organizzato dal CUS Unime di concerto con l’Università di Messina ed aperto non solo alla vasta utenza del Centro Universitario Sportivo ma a tutti i cittadini messinesi.

Sarà un susseguirsi di iniziative per tutti i gusti e per tutte le età, alternandosi tra sport, intrattenimento, musica e solidarietà, con alcune grandi prime assolute in programma nei giorni che ci conducono sino al 25 dicembre e che faranno da contorno al villaggio sportivo allestito a ridosso del Palazzetto polivalente della cittadella sportiva universitaria dove, oltre alla pista di ghiaccio eco-friendly, sono sempre attivi un playground multidisciplinare l’area food.

Oggi pomeriggio, dalle 18.00, arriva la Festa dello Sport, tradizionale appuntamento dedicato tutti gli iscritti alle scuole sportive del Centro Universitario. Un bel momento di aggregazione che, come in tutte le edizioni, anche quest’anno riserverà un bellissimo colpo d’occhio e tante sorprese tutte da scoprire. Durante la Festa, inoltre, spazio ad un’esibizione di Bollywood a cura di Francesca Colella ed all’apertura della mostra fotografica permanente curata da Simona Bonanno.

Dedicato agli Studenti dell’Ateneo, invece, l’appuntamento in programma domani sera, il primo Gran Galà dell’Università: un momento di festa esclusivo ed unico nel suo genere. Venerdì spazio alla grande musica, dalle 22.00, con l’esibizione di MariaFausta e, soprattutto, con il live show dei Gemelli DiVersi, band pop rap conosciutissima in tutto il territorio nazionale e non solo pronta a far scatenare i presenti con le canzoni che hanno animato il periodo a cavallo tra fine anni ’90 ed inizio del 2000. Uno spettacolo che tutti gli amanti della buona musica non potranno certamente perdere.

Domenica 22 sport e solidarietà vanno a braccetto nella prima edizione di Messina Sport Fashion. Lo sport a 360 gradi celebrato in una serata fuori dal comune: oltre 200 atleti sfileranno in abbigliamento sportivo (grazie al prezioso contributo di doversi commercianti locali) accompagnati da una quindicina di giornalisti sportivi. Un momento che celebra lo sport cittadino e che si affianca ad una causa nobilissima: il ricavato, infatti, sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Il lunedì si apre con un bello spazio di approfondimento dedicato ai collaboratori cuscini. A cura di Fondazione ITS Albatros arriva “La colazione dei Campioni”, workshop di approfondimento sulla stretta relazione tra sport, cibo e salute, durante il quale la Dott.ssa Cerami ed esperti Pastry Chef approfondiranno il tema della colazione.

Un pieno di divertimento e sorprese, dunque, per un Natale al Cus Unime che fino al 6 gennaio riserverà ancora tante sorprese.

