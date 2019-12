Messina, Natale al Centro Commerciale Tremestieri: arriva la Iena Luigi Pelazza, ci sarà anche De Luca

21 Dicembre 2019 11:24

Lunedì al Centro Commerciale Tremestieri la Iena Luigi Pelazza: di pomeriggio la convention con il sindaco di Messina e il consigliere comunale Calabrò

C’è grande attesa per sapere a chi consegnerà “la maglia” Luigi Pelazza, l’inviato delle Iene che lunedì 23 dicembre alle 16,30 al Centro Commerciale Tremestieri in una delle sale dell’Uci Cinemas animerà la convention “I buoni propositi del 2020” . Top secret sulla scelta ma si annuncia una grande sorpresa.

All’evento parteciperanno il sindaco di Messina Cateno De Luca, il consigliere comunale Felice Calabrò, il presidente del Consorzio Centro Commerciale Tremestieri dott. Diego Crisafulli. Ospiti dell’iniziativa l’assessore comunale alle attività produttive e promozionali Dafne Musolino, l’assessore comunale allo spettacolo Giuseppe Scattareggia, il presidente della Confesercenti di Messina Aberto Palella, il presidente della Confcommercio di Messina Carmelo Picciotto, il presidente della prima circoscrizione Giovanni Scopelliti ed il notaio Silverio Magno, in rappresentanza di una delle categorie più importanti delle attività istituzionali ed economiche, il presidente di Messina Servizi Bene Comune Giuseppe Lombardo, il presidente dell’ AMAM Salvo Puccio.

L’incontro moderato dalla giornalista Rosaria Brancato, servirà a fare il punto su quanto avvenuto nel 2019 a Messina ed a tracciare le prime linee per il 2020. In questi momenti si inserirà la Iena Luigi Pelazza che dialogherà con il sindaco e con gli ospiti e prima sarà intervistato dai giornalisti. L’evento di lunedì 23 sarà anche l’occasione per fare il punto sul 2019 appena trascorso al Centro Commerciale Tremestieri, che, nel 2020 festeggerà i suoi primi 15 anni di attività.

Fra un intervento e l’altro l’ironia e l’atmosfera natalizia saranno assicurate da alcuni momenti di spettacolo a cura di comici locali. L’incontro si concluderà con un grande brindisi al nuovo anno con Luigi Pelazza, il sindaco De Luca e tutti i partecipanti. Alle alle 17,30 la IENA Luigi Pelazza sarà in giro per le gallerie del Centro ed al piano terra taglierà il panettone con tutti i presenti e sarà a disposizione per tante foto con il pubblico insieme al comico messinese Danny Napoli.

In attesa dell’arrivo dell’inviato delle Iene, “Il Natale per Tutti” al Centro Commerciale Tremestieri prosegue con le visite alla “Casa di Babbo Natale”, “Il giro sulla slitta” che stanno divertendo i piccoli visitatori. Domani (domenica 22) concerto live con la Street Band.

