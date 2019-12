9 Dicembre 2019 11:54

Messina: il corpo studentesco del Maurolico ha deciso, a maggioranza di voti, di occupare la scuola

Studenti del Maurolico in rivolta. Stamattina gli studenti del Liceo di Messina hanno dato il via all’occupazione del plesso scolastico. “Ci siamo resi conto delle criticità della situazione in merito alle problematiche da noi esposte. Il pubblico servizio non è stato interrotto e non è stata lesa la libertà a poter partecipare alle lezioni”– ffermano gli studenti.

