Messina, magico Natale al Centro Commerciale Tremestieri [FOTO]

14 Dicembre 2019 13:43

Messina: il Natale per tutti al Centro Commerciale Tremestieri

Natale fra shopping ed aggregazione al Centro Commerciale Tremestieri. Stanno riscuotendo particolare successo gli eventi per le feste inaugurati la scorsa settimana.

Oggi grande attesa per lo spettacolo del fuoco che dalle ore 18,00 diventerà un’irresistibile attrazione del centro ed affascinerà grandi e piccoli.

Amatissima dai bambini è la “Casa di Babbo Natale” meta di tutti i piccoli visitatori che si divertono in uno spazio coloratissimo, ricco di figure accanto alle quali fare simpatici selfie con mamma, papà ed i nonni.

E tra un momento di shopping nei tanti negozi o la spesa al supermercato sarà possibile incontrare fra le gallerie del Centro il simpatico Babbo Natale con il quale fare gratuitamente delle belle foto ricordo o fare sempre gratis un bellissimo giro sulla slitta!

Non mancano anche gli appuntamenti musicali a tema. Domani (domenica 15) nelle gallerie del centro sfileranno gli zampognari per fare sentire il più tipico suono del Natale; domenica 22 un live con la Street Band.

Inoltre sempre per i bimbi sono previsti laboratori per imparare a scrivere “la letterina a babbo natale”, realizzare palline personalizzate e giocare con le principesse o gustare tante leccornie nella simpatica casetta di Nonna Elfa.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa prima settimana natalizia di eventi” Ha detto il direttore del Centro Commerciale Tremestieri Domenico Rinaldi “Il nostro obiettivo era quello di creare il natale per tutti, per le famiglie e per i bambini in particolare. Un natale per sognare a tutte le età all’insegna della spensieratezza e della gioia, grazie anche all’atmosfera che abbiamo voluto creare con le luminarie esterne e con i grandi addobbi posti all’interno del centro.” Le iniziative proseguiranno per tutto il mese di dicembre fino alla tradizionale epifania. Previste ulteriori novità nei prossimi giorni.

