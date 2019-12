Messina, la scuola Lombardo Radice cade a pezzi: bambini trasferiti in un altro plesso. I genitori chiedono il servizio scuolabus

9 Dicembre 2019 10:23

Il consigliere di Ora Messina La Fauci interroga il sindaco e l’assessore al ramo: “Attivare il servizio scuolabus comunale”

Ancora problemi per gli alluni dell’Istituto Radice: alcune classi, per problemi strutturali legati a mancata manutenzione, assenza del sistema di riscaldamento e condizioni generali che necessitano di lavori da effettuare, sono stati trasferiti presso la scuola Vann’Antò. Una condizione che influisce negativamente sulla quotidianità di tante famiglie.

“Esistono, infatti, casi di genitori con figli presenti in una delle classi interessate allo spostamento, e altri nelle classi successive rimaste all’Istituto Radice. Una condizione che complica le normali abitudini di queste famiglie, costrette a lunghi spostamenti per poter far rispettare gli orari di ingresso di inizio lezione”– evidenzia il consigliere comunale La Fauci, che ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore al ramo.

“Quello che queste famiglie chiedono, adesso, è l’istituzione di un servizio di scuolabus comunale che possa garantire ai piccoli costretti al trasferimento il trasporto nel nuovo plesso della Vann’Antò. Dovrebbe essere interesse dell’amministrazione, infatti, quello di aiutare il più possibile i cittadini che vedono le loro vite condizionate da problematiche indipendenti il loro volere.

Le condizioni carenti degli edifici scolastici, infatti, non possono ricadere ulteriormente su famiglie che vedono già i propri figli fare i conti con strutture, a volte, poco accoglienti. Allo stesso tempo occorre facilitare il lavoro di dirigenti scolastici e insegnanti – già complicato – limitando le problematiche accessorie così da poter favorire lo sviluppo didattico senza impedimenti e forzate assenze”- conclude il consigliere.

