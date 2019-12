Lillo Valvieri presenta il suo nuovo libro: “Spedirò una copia a Papa Francesco e lo inviterò a visitare Messina”

6 Dicembre 2019 12:02

Messina, il presidente de Le Vetrine di via Garibaldi presenta il suo primo libro “I racconti di un barbiere distratto”

Lillo Valvieri, Presidente dell’Associazione di commercianti “Le Vetrine di Via Garibaldi, domenica 08 dicembre presenterà il suo primo libro.

L’evento avrà luogo nella chiesa di S.Maria Alemanna, in via Sant’Elia, alle ore 18:00, durante il quale si svolgerà la presentazione del libro dal titolo “I racconti di un barbiere distratto”. Si tratta infatti di una raccolta di storie raccontategli dai suoi clienti, direttamente dalla poltrone del suo salone durante il corso degli anni. Valvieri ha voluto metterle dentro un libro, mantenendole anonime e mescolandole in parte alla sua fantasia, come lui stesso ha spiegato “In questo libro che ho scritto, ci sono 18 racconti vissuti dai clienti che negli anni si sono seduti sulla mia poltrona, anche se alcuni arricchiti dalla mia fantasia”.

Durante l’evento avrà luogo anche la presentazione di un altro progetto, un format che andrà in onda online e su facebook sulla pagina Vai e Fai, realizzato nelle scorse settimane presso i locali del salone di barberia che vede protagonisti Lillo e sua moglie, insieme ai clienti che si avvicendano sulle loro poltrone.

Valvieri ci tiene a sottolineare che uno dei racconti contiene la dedica a Papa Francesco, al quale verrà spedita una copia.

“Ci tenevo a spedire una copia a Sua Santità Papa Francesco, persona che stimo profondamente, oltre che per il suo ruolo di guida spirituale, anche come esempio di umanità. Tra i miei racconti – prosegue Valvieri –ce n’è uno intitolato La fede in Dio, che mi ha fatto sentire ancora più vicino al Santo Padre e mi ha convinto ad avanzare un invito, chiedendo la sua presenza nella città di Messina, città che amo e nella quale sono nato e vivo.”, conclude Valvieri.

