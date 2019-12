31 Dicembre 2019 09:53

Messina, si inaugura il primo tratto di strada della Panoramica: in occasione della cerimonia De Luca illustrerà i dettagli degli interventi eseguiti e di quelli in programma nei prossimi mesi

Venerdì 3 gennaio si svolgerà la cerimonia inaugurale del primo tratto stradale della Panoramica dello Stretto. In occasione della cerimonia, alle ore 10.00 presso l’ultima piazzuola di sosta lato valle che precede la discesa per Granatari, il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca illustrerà i dettagli degli interventi eseguiti e di quelli in programma nei prossimi mesi.

