Messina: la Iena Luigi Pelazza al Centro Commerciale Tremestieri

18 Dicembre 2019 13:57

Messina, la Iena Pelazza parteciperà alla convention “I buoni propositi per il 2020” e consegnerà al Sindaco la Maglia “Le Iene Portano Bene” come buon auspicio per l’anno nuovo

E’ un natale “con il botto” quello che si vivrà fra qualche giorno al Centro Commerciale Tremestieri. Per chiudere alla grande una stagione caratterizzata da eventi di qualità e di eccezionale partecipazione da parte dei visitatori la direzione del Centro ha invitato organizzato per lunedì 23 dicembre un evento particolare al quale prenderà parte Luigi Pelazza, una delle Iene più note apprezzate per i suoi pungenti servizi del noto programma tv “Le Iene” di Italia Uno.

Alle 17,30, accompagnato dal direttore del Centro Commerciale Tremestieri Domenico Rinaldi, Luigi Pelazza visiterà i negozi della struttura e scatterà foto con il pubblico. Prima, alle 16.30, in una delle sale dell’Uci Cinemas, prenderà parte alla convention su “I buoni propositi per il 2020” alla quale parteciperà il sindaco di Messina Cateno De Luca, il consigliere comunale Felice Calabrò, il presidente del Centro Commerciale dott. Diego Crisafulli.

L’incontro moderato da Rosaria Brancato, servirà a fare il punto su quanto avvenuto nel 2019 a Messina ed a tracciare le prime linee per il 2020. In tutti questi momenti si inserirà con la sua nota verve la Iena Luigi Pelazza che dialogherà con gli ospiti e prima sarà intervistato dai giornalisti presenti.

Durante l’evento verrà consegnata al Sindaco la Maglia “Le Iene Portano Bene” come buon auspicio per il 2020.

L’evento di lunedì 23 sarà l’occasione anche per fare il punto sul 2019 appena trascorso al Centro Commerciale Tremestieri, che, nel 2020 festeggerà i suoi primi 15 anni di attività.

Fra un intervento e l’altro l’ironia e l’atmosfera natalizia saranno assicurate da alcuni momenti di spettacolo a cura di comici locali. L’incontro, che si annuncia scoppiettante e divertente, si concluderà con un grande brindisi all’anno nuovo con Luigi Pelazza, il sindaco De Luca e tutti i partecipanti dell’incontro.

