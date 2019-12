Messina, schianto fatale nella notte a San Licandro: morto 40enne [FOTO]

20 Dicembre 2019 03:13

Messina, incidente mortale nella notte a San Licandro: perde la vita 40enne

Schianto mortale nella notte a Messina. Poco prima dell’una e trenta in via Leonardo Sciascia (San Licandro) un uomo a bordo di uno scooter SH ha perso la vita in un incidente autonomo.

Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della zona, allarmati da un forte boato, e alcuni passanti. La vittima è E.F., classe 1979. Ogni tentativo di strappare alla morte il 40enne è stato inutile.

All’arrivo del 118 l’uomo era già privo di battito cardiaco e il personale medico purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Municipale e della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Lo scooter dell’uomo si trovava in prossima della rotonda di via Leonardo Sciascia, mentre il corpo senza vita di E.F. era riverso a svariati metri di distanza, sul marciapiede. Secondo quanto si apprende, sembrerebbe che il 40enne abbia perso il controllo dello scooter sbattendo contro un albero, E.F. è deceduto a seguito del violento impatto contro un palo della pubblica illuminazione in prossimità dell’arbusto.

