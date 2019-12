Incidente a Messina: auto travolge una donna sulle strisce

6 Dicembre 2019 19:25

Incidente a Messina: donna travolta sulle strisce in via Garibaldi

Incidente questo pomeriggio a Messina. In via Garibaldi, una donna che attraversava le strisce è stata centrata in pieno da un’auto. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio con il viale Giostra e la vettura che ha travolto la donna procedeva in direzione sud. La donna investiva, una signora di origine filippine, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasferita in ospedale. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro.

Valuta questo articolo