18 Dicembre 2019 17:20

Vasto incendio questa notte a Messina. Le fiamme hanno divorato il parco auto di via Roma, in zona Annunziata. Sull’episodio indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Messina Centro e al momento non si esclude nessuna pista, compresa la matrice dolosa del rogo. Diverse le auto distrutte dalle fiamme. L’officina già in passato aveva subito danneggiamenti, in passato sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco verso gli uffici.

