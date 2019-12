Messina: il Consiglio Comunale approva l’isola pedonale in via dei Mille

3 Dicembre 2019 18:27

18 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario: il Consiglio Comunale di Messina anche quest’anno ha detto sì all’isola pedonale natalizia in via dei Mille

Il Consiglio Comunale, con 18 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario, questo pomeriggio ha approvato la proposta di delibera per l’isola pedonale in via dei Mille. Il tratto compreso tra via Tommaso Cannizzaro e via Santa Cecilia resterà chiuso al transito delle auto dal 5 dicembre fino al prossimo 6 gennaio. “L’auspicio è che adesso l’Amministrazione porti al più presto in Aula il nuovo PGTU (piano generale del traffico urbano) che ci consentirà di istituire un’isola pedonale permanente che, per quanto mi riguarda (l’ho annunciato oggi stesso in Aula durante il dibattito) dovrà essere realizzata sul Viale San Martino“- commenta il consigliere comunale Libero Gioveni.

