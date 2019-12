Messina: i Kunsertu presentano il nuovo album “Rosa”

24 Dicembre 2019 13:04

Sabato 28 dicembre, alle 19, alla libreria Feltrinelli, i KUNSERTU terranno una conferenza stampa informale nel corso della quale presenteranno il loro nuovo album “Rosa”, che arriva dopo tre anni dalla pubblicazione della raccolta “1984-2016”. Molte le novità, a cominciare dal sound, molto più improntato al pop, senza però perdere le tradizionali influenze etniche e mediterranee. Il brano che dà il titolo all’album, “Rosa”, vuole essere il naturale sviluppo narrativo della fortunata “Mokarta”, brano che ha contribuito a far conoscere i KUNSERTU in tutta Europa. Nove i brani inediti su undici e tutti costituiranno una sorpresa per gli appassionati vecchi e nuovi del gruppo messinese, non solo per la qualità, ma soprattutto per la loro orecchiabilità e il ritmo che le contraddistingue.

