Messina: successo per la 1ª edizione del Gran Galà dell’Università [FOTO]

21 Dicembre 2019 20:01

Messina: una bellissima serata di festa quella che si è svolta giovedì scorso al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria

Una bellissima serata di festa quella che si è svolta giovedì scorso al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. Curiosità, voglia di divertisti e senso di appartenenza. Questi gli ingredienti che hanno condito il Gran Galà dell’Università, prima edizione assoluta, tanto inedita quanto esclusiva, alla quale hanno preso parte oltre 400 studenti del nostro Ateneo. Erano presenti, inoltre, il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, entusiasta per il successo di questa iniziativa che mira a rafforzare l’aggregazione della comunità studentesca ed il dott. Nino Micali, Presidente del Cus Unime che ha esteso alla platea l’invito a vivere la cittadella universitaria con tutte le sue attività ed iniziative, sempre attente agli studenti dell’Ateneo. Subito dopo, spazio a musica e divertimento. La conduzione della serata è stata affidata allo staff di UniversoMe, mentre la musica è stata curata dai Dj, anch’essi universitari, Vincenzo Signoriello, Giovanni Santoro ed Alessio Donato. Alla fine anche le attese premiazioni per i migliori ballerini e per i più eleganti, votati dagli stessi studenti intervenuti alla serata. Una prima di grande successo, destinata a ripetersi.

