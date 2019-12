Messina, proseguono le ricerche di Giuseppe Russo: avvistato in centro [DETTAGLI]

30 Dicembre 2019 18:46

Messina, continuano le ricerche del 59enne scomparso l’8 dicembre scorso: da allora, l’uomo sarebbe stato avvistato da alcuni cittadini in cinque differenti circostanze

Proseguono da giorni le ricerche del cinquantanovenne Giuseppe Russo, che nella notte dell’8 dicembre scorso si è allontanato dall’Ospedale “Papardo”.

L’uomo ha lasciato la propria camera di degenza indossando soltanto un pigiama blu e delle pantofole marroni. Da allora, Russo sarebbe stato avvistato da alcuni cittadini in cinque differenti circostanze: quattro segnalazioni lo collocavano nell’estrema zona Nord della città; l’ultima dello scorso venerdì lo posizionava nel centro cittadino, tra la via Cesare Battisti e la via Tommaso Cannizzaro.

In occasione dell’ultimo avvistamento, Giuseppe Russo (noto come “Pippo”) aveva una barba lunga ed incolta ed indossava un lungo giaccone di colore marrone o verde e dei pantaloni larghi.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Messina che ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse sono condotte dai Carabinieri della Compagnia Messina Centro e vedono impegnate varie componenti operative, che hanno già setacciato la zona Nord della città, in particolare le località Acqualadroni, Tono, Timpazzi e Torre Faro ove erano stati segnalati i primi quattro avvistamenti.

Poiché Giuseppe Russo potrebbe essere in stato confusionale ed ha bisogno di cure mediche ed assistenza, l’invito rivolto ai cittadini è quello di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di suo avvistamento.

