Messina: Giornata della Trasparenza al Papardo, ecco le iniziative in programma

17 Dicembre 2019 14:16

Sesta Giornata della Trasparenza: i convegni all’auditorium dell’A.O. Papardo di Messina

L’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina promuove giorno 18 dicembre una giornata dedicata alla trasparenza con una serie di convegni a tema. Si parte con i saluti istituzionali del Dott. Mario Paino, Direttore Generale dell’A.O. Papardo alle 9.30 presso l’Auditorium sito al quarto piano.

La prof.ssa Lo Verso dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonello” curerà a seguire la rassegna sui video “trasparenza un bene per tutti” con le classi della V A “Grafica e Comunicazione”.

Il Direttore degli Affari Generali, dott. Carmelo Alma, relazionerà sulla trasparenza e sull’accesso civico per la legalità. Il Liceo Scientifico Statale “Archimede” per tramite del prof. M.R. Martino e R. Calapso insieme ai ragazzi della IV E e della IV D, si occuperanno degli aspetti legati all’informazione efficace. Seguirà alle 11.15 il seminario del Dott. Angelo Mafali, responsabile Sistema Informatico Aziendale all’A.O. Papardo, su “come i sistemi informativi favoriscono la trasparenza”.

“Di te so stare senza …nessuna conseguenza” è il titolo della proiezione video e riflessioni sulla violenza di genere a cura della dirigente scolastica del Liceo Classico Maurolico, la prof.ssa G. De Francesco e il tutor, la prof.ssa M.C. Sorace. Chiude dalle 12 in poi la Dott.ssa Alessandra Piccolo, Responsabile Protezione dei Dati dell’A.O. Papardo che relazionerà sulla trasparenza e sulla protezione dei dati con annesso dibattito con gli studenti. Tra le scuole presenti all’iniziativa l’Istituto di Istruzione Superiore Antonello, il Liceo Scientifico “Archimede”, l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico “Francesco Maurolico”.

“La trasparenza è il miglior modo per misurare il grado di prossimità col paziente – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – iniziative come queste servono a comunicare alle scuole ma anche ai cittadini, il livello di progresso ottenuto in ambito tecnologico e gestionale con i profili e i protocolli sulla trasparenza e sulle modalità di accesso alle informazioni. Tutti hanno pari diritto di accesso alle informazioni ecco perché queste giornate motivano il dibattito sulla corretta conoscenza delle modalità di interazione con la pubblica amministrazione, anche e soprattutto in ambito ospedaliero.”

Valuta questo articolo