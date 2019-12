Messina, giallo al Policlinico: trovato il cadavere di un uomo in un bagno

21 Dicembre 2019 13:23

Shock al Policlinico di Messina: la vittima, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, non risultava ricoverata presso la struttura sanitaria, né prenotata per visite o altre prestazioni, né aveva in alcun modo richiesto assistenza

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina ha richiesto nella mattinata odierna l’intervento delle forze dell’ordine all’Interno del Padiglione F dove, in un bagno a disposizione dell’utenza, chiuso dall’interno, è stato rinvenuto il corpo di un uomo privo di vita.

La vittima, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, non risultava ricoverata presso la struttura sanitaria, né prenotata per visite o altre prestazioni, né aveva in alcun modo richiesto assistenza. Il luogo in cui è stata ritrovata è accessibile al pubblico.

La salma è stata messa a disposizione dei familiari.

Il Direttore Generale, dott. Giuseppe Laganga e il Direttore Sanitario, dott. Antonino Levita, esprimono innanzitutto il cordoglio ai parenti dell’uomo. Sono stati inoltre disposti approfondimenti per verificare i contorni dell’accaduto.

Valuta questo articolo