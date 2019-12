Messina, Capodanno 2020 anche in Galleria: la proposta della consigliera Buda

16 Dicembre 2019 19:59

La consigliera della IV Circoscrizione: “In una grande città come Messina, offrire la possibilità di scelta ai cittadini non può che fare bene. Un unico evento sarebbe riduttivo”

Organizzare il Capodanno messinese anche alla Galleria Vittorio Emanuele. È la proposta della consigliera della IV Circoscrizione Debora Buda, che nei giorni scorsi ha presentato la sua richiesta all’Amministrazione comunale.

“Tale possibilità- commenta Buda– costituirebbe per gli esercenti una occasione per dimostrare sintonia ed unione di intenti e per la cittadinanza un momento di gioia e convivialità in una delle location più belle e suggestive della nostra splendida città. Sono consapevole che sia già in atto l’organizzazione del Capodanno al Duomo, ma ritengo che, in una grande città come Messina, offrire la possibilità di scelta ai cittadini non possa che far bene agli stessi.

Un unico evento, infatti, sarebbe riduttivo dato il numero dei cittadini interessati, a maggior ragione se si pensa che la Galleria sia uno spazio vivibile ed assai attrattivo nonchè l’unico spazio pubblico al chiuso del quale questa città è dotata. I commercianti con i quali ho parlato hanno dato massima disponibilità di concertazione per rispettare le esigenze dei residenti della zona e mettere una parte di fondi a disposizione. L’auspicio pertanto è che l’amministrazione voglia accogliere positivamente la mia richiesta donando ai Messinesi questa possibilità.

