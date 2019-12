Messina, torna “Un dolce per la mensa di Sant’Antonio”

5 Dicembre 2019 10:13

L’8 dicembre tutti i messinesi potranno donare un dolce da condividere con gli ospiti della Mensa di Sant’Antonio

Anche quest’anno torna “Un dolce per la Mensa di Sant’Antonio“: l’8 dicembre, dalle 15 alle 17, tutti i messinesi potranno donare un dolce da condividere con gli ospiti della mensa.

L’evento fu organizzato per la prima volta otto anni fa, da un’idea di una giovane ragazza sulla pagina facebook “Amici mensa s. Antonio”. Idea accolta al volo, perché faceva intuire un gesto di comunità e di condivisione che poteva diventare qualcosa di più che il semplice dono di una torta.

“Pensammo che doveva essere scelto un giorno di festa, quando a tavola il dolce non manca mai. L’8 dicembre, appunto, la festa dell’Immacolata. Il primo anno, e con questo sono già otto (la Mensa era sempre in via Ghibellina, ma di fronte all’Istituto Antoniano), non sapevamo come sarebbe andata anche perché la serata era fredda e piovosa. Ma poi, sotto gli ombrelli, gocciolanti arrivarono tante persone con il loro vassoio in mano. Tutte avevano in comune una cosa: sorridevano“- raccontano i volontari.

Da allora questo evento si è ripetuto ogni anno e commuove sempre vedere come i messinesi vengano a portare il loro dolce, fatto a casa o comprato all’ultimo minuto, con bambini, mamme e fidanzati. Ci sorprende vedere tutti quei doni colorati e profumati preparati con cura, con orgoglio e poi avviene come un miracolo e allora quei dolci appaiono come sono in realtà: simboli concreti di affetto e di calore. Per fortuna la solidarietà rimane sempre viva e ogni anno c’è un giorno, qui a Messina, nel quale tutti possiamo diventare volontari e condividere un simbolo che semplice com’è si trasforma istantaneamente in attenzione, amore. L’8 dicembre tutti potremo preparare un dolce con le nostre mani (o comprarlo se non abbiamo tempo o capacità) e portarlo in Mensa affinchè sia condiviso con gli ospiti”. Quest’anno la locandina per promuovere l’iniziativa porta la firma dell’artista Fabio Magnasciutti.

