Messina, disservizi postali a Camaro San Paolo: Cacciotto scrive a Poste Italiane

3 Dicembre 2019 09:54

Messina, disservizi postali anche a Camaro San Paolo: il consigliere della Terza Circoscrizione stamattina ha scritto a Poste Italiane

Purtroppo il tema è particolarmente noto, il problema costante ed esteso al quale non sembra esserci un particolare miglioramento.

Stiamo parlando dei disservizi postali che si registrano questa volta nella zona di Camaro ed in particolare San Paolo.

A denunciarlo il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto che in questi giorni si è fatto portavoce dell’esasperazione di alcuni residenti.

“Disservizi nella consegna della corrispondenza, dichiara Cacciotto, significa ritardi nel pagamento delle bollette, interessi di mora per mancati pagamenti oltre una situazione di ansia che inevitabilmente si viene a creare in capo agli utenti. Serve capire perché si verifica tutto questo e predisporre tutto quanto necessario al fine di garantire la corretta e normale consegna della corrispondenza”. Per tali ragioni il consigliere Cacciotto ha inviato nella giornata odierna una nota a Poste Italiane chiedendo di risolvere i disservizi nella zona.

