Messina, la Regione finanzia i lavori di messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, arrivano oltre 2 milioni

27 Dicembre 2019 12:13

Messina, la Regione mette in sicurezza la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Pierobon: “Chiudiamo una volta per tutte questa vicenda”

La Regione Siciliana finanzia due milioni 531 mila euro per la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Il fondi serviranno a mettere in sicurezza la discarica in provincia di Messina,rimettendo in funzione l’impianto di trattamento del percolato. La giunta regionale presieduta da Nello Musumeci ha approvato la proposta dell’assessore Alberto Pierobon: “Stiamo operando per chiudere una volta per tutte questa lunga vicenda – dice l’assessore Pierobon – questo assessorato e’ stato chiamato in causa a intervenire e abbiamo fornito aiuto e soluzioni concrete. Adesso spetta agli enti territoriali dare seguito ai vari adempimenti in maniera rapida. Continueremo a monitorare la situazione e se ci saranno altri problemi noi ci saremo, perché riteniamo prioritario garantire la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e la buona amministrazione.

