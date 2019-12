Messina: Lidia Dimasi nuovo presidente dell’Anpit Sicilia

10 Dicembre 2019 13:06

Messina, Lidia Dimasi è il nuovo presidente regionale dell’Associazione nazionale per l’industria e il terziario. Giovanni Greco e Attilio Parisi vicepresidenti

L’avvocato e docente universitario, Lidia Dimasi, responsabile provinciale di Anpit Messina e Roma Centro, è il nuovo presidente regionale dell’Associazione nazionale per l’industria e il terziario, l’associazione datoriale guidata a livello nazionale da Federico Iadicicco, che conta oltre 30mila aziende iscritte. A completare il direttivo regionale siciliano sono i due vicepresidenti, Giovanni Greco – consulente del lavoro e presidente provinciale Anpit Catania e Attilio Parisi, imprenditore, già responsabile dell’ufficio Anpit per le politiche attive del lavoro e presidente della sede territoriale di Caltanissetta-Gela.

“Sono molto emozionata per la fiducia che mi è stata accordata e allo stesso tempo molto motivata. Affronterò il nuovo incarico con grande determinazione – afferma Dimasi – perché la Sicilia ha un enorme potenziale e con l’Associazione possiamo essere attori vivi, dinamici del tessuto socio – economico della nostra meravigliosa Isola. Dobbiamo portare avanti un lavoro di squadra – prosegue – e spiegare la mission di Anpit, che è moderna e funzionale alle esigenze delle imprese che seguono le trasformazioni del mercato del lavoro; tutto ciò supportandole anche nella contrattazione di secondo livello e offrendo un ampio panel di servizi e opportunità di crescita”.

“In Sicilia il nostro lavoro sarà quello di calamitare anche le nuove realtà imprenditoriali che stanno crescendo, specie tra i giovani – osserva il vicepresidente Giovanni Greco – con startup e progetti portati avanti con profonda competenza e passione. La nostra Associazione – prosegue – punta molto su corretti modelli di relazioni industriali e sulle politiche integrate di welfare aziendale, dagli indubbi vantaggi per datori di lavoro e dipendenti, grazie alla predisposizione di misure ritagliate sulle necessità aziendali”.

“Assieme al nuovo team di presidenza regionale ed alle presidenze provinciali siciliane siamo consapevoli del fatto di dover operare in un contesto per molti aspetti problematico – conclude il vicepresidente Attilio Parisi – ma abbiamo il dovere di contribuire alla proposizione di un nuovo modello d’impresa, che sposta l’asset principale sul valore delle sue persone. Anpit Sicilia ha l’ambizione di ricoprire un ruolo centrale in una nuova fase di concertazione e di confronto con le istituzioni e le imprese del territorio – spiega – con l’obiettivo di creare condizioni di maggior sostenibilità del costo del lavoro e migliorare contestualmente il livello di benessere organizzativo. Approfondimenti in workshop, seminari e momenti di formazione aperti anche all’esterno, sono attività che realizzeremo con impegno e passione durante il nostro mandato“, conclude Parisi.

Valuta questo articolo