Messina, De Luca blocca i lavori di Open Fiber: “Me ne frego della fibra ottica, troppi danni alla città”

13 Dicembre 2019 20:49

Il sindaco di Messina blocca i lavori di Open Fiber: ecco l’ordinanza

“Ora basta con questo scempio delle strade e della rete idrica, ieri hanno danneggiato la rete idrica in sei punti diversi”– parole del sindaco di Messina De Luca, che annuncia di aver bloccato i lavori di Open Fiber, società incaricata dei lavori per la posa della fibra ottica nella città dello Stretto e più volte finita nel mirino per danni all’asfalto e alla rete idrica cittadina. “Me ne frego della fibra ottica! La città non può continuare a subire lo scempio di ditte che non rispettano il territorio e pensano di essere a casa propria”– conclude il sindaco. L’eventuale ripresa dei lavori è subordinata alla convocazione di un tavolo tecnico. Per il momento il sindaco ha disposto che tutti i cantieri siano sgomberati. Ecco l’ordinanza appena firmata dal primo cittadino:

