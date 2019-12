Notte di controlli a Messina: multe e sequestri della Municipale [FOTO]

15 Dicembre 2019 11:26

Controlli della Municipale nella notte a Messina: ecco il bilancio

Controlli nella notte a Messina tra il Viale Boccetta, e quadrilatero della movida Via Garibaldi, Via Battisti, Via I Settembre e Corso Cavour. La Municipale ha elevato 107 verbali al Codice della Strada tra autovelox, divieti di sosta e varie irregolarità sui veicoli.

Prelevate 11 autovetture in divieto di sosta, sequestrata una bici elettrica a pedalata assistita assimilabile per modifiche ad un ciclomotere elettrico.

Sequestrato un impianto di un fracassone e denunciato all’Autorità giudiziaria.

Sottoposti a controlli etilometrici 18 conducenti e deferito all’autorità giudiziaria uno di loro con l’immediato ritiro della patente di guida per superamento del tasso alcolemico oltre i limiti previsti. Decurtati un totale di 64 punti dalle patenti di guida ed elevati verbali per un totale di quasi 15000,00 euro.

Di rientro, a fine turno, le pattuglie della Polizia Municipale sono anche intervenute prontamente sul viale Boccetta in soccorso al conducente ed ai trasportati di una macchina in panne, che a causa di un problema al motore, aveva preso fuoco. Effettuato il primo intervento spegnendo le fiamme con l’estintore in dotazione su uno dei veicoli di servizio, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

I controlli sono stati coordinati insieme all’Assessore Musolino, dai Responsabili di Sezione Affari Generali, servizi operativi, radiomobile e motociclisti e Nucleo di PG, Commissari Crisafulli, La Rosa, Briguglio La Mazza, Adige e Ispettore Parialó. Hanno preso parte al servizio l’Ispettore Di Mattia e gli Assistenti Visalli C., Mastrolembo, Villarà, Bertino e Tripodo.

Giro di vite contro l’ambulantato selvaggio

Impegnativa e proficua anche l’attività svolta dalla Sezione Annona con il Comandante Vicario Commissario Giardina che, coordinandosi con il Sindaco e l’Assessore Musolino, ha svolto delle operazioni di contrasto all’abusivismo.

Sono 5 i sequestri di attrezzature finalizzate alla vendita ambulante con confisca, ed esattamente in via San Cosimo, in largo La Rosa e in piazza Pietro Castelli. In una di queste strutture sono stati rinvenuti pure i pali ed un cartello di segnaletica viabile che erano stati divelti e occultati per occupare con la struttura abusiva lo stallo che era stato delimitato per disciplinare la regolare attività di carico/scarico merci. Gli autori di queste occupazioni, le cui identità sono state già oggetto di specifico accertamento, verranno denunciati anche per danneggiamento, furto d’acqua e di energia elettrica.

Sottoposte a controllo anche le piste di giacchio del centro città. Inoltre il titolare di un locale del centro è stato denunciato ex art.659 c.p. per disturbo quiete pubblica con sequestro impianto amplificazione e relativa cassa acustica presso pubblico esercizio, con ulteriore attività di accertamento per l’occupazione spazi esterni.

L’attività di Polizia Specialistica è stata diretta dal Commissario Giardina con gli Ispettori Cifalà, Giunta, Polimeni e Messina. Complessivamente sono stati elevati oltre 15 mila euro di verbali.

