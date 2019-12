Controlli nella notte a Messina, autovelox in azione: il bilancio della Municipale

7 Dicembre 2019 09:37

Controlli della Polizia Municipale di Messina: sottratti 146 punti sulle patenti di guida per un totale di € 15. 803.34

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Messina. Stanotte, insieme al sindaco De Luca e all’assessore Musolino, gli agenti del corpo cittadino hanno svolto le operazioni di Polizia stradale sul Viale Boccetta e nella zona del Corso Cavour, con l’ausilio di strumentazioni per controlli etilometrici, autovelox e del cronotachigrafo.

Ecco il bilancio dei controlli effettuati nella notte: l’autovelox posizionato sul Viale Boccetta ha rilevato 125 veicoli leggeri e pesanti in transito ed elevato 89 verbali per eccesso di velocità. Controllati 65 veicoli leggeri e pesanti tra il Viale Boccetta, il Corso Cavour e Piazza Duomo sottoposti 22 conducenti a controllo etilometrico; 9 mezzi pesanti a controllo del cronotachigrafo. Elevati verbali per passaggio ad intersezione con semaforo rosso, velocità non commisurata in ore notturne ed in centro abitato, omesse revisioni dei veicoli, carichi di merce trasportata non in sicurezza, divieti di sosta, inversioni di marcia alle intersezioni oltre al ritiro di patenti di guida per eccesso di velocità. Sottratti 146 punti sulle patenti di guida per un totale di € 15. 803.34

