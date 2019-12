Messina, la deputata Bucalo sul “Caso Seguenza”: “no a processi in piazza”

13 Dicembre 2019 13:28

Messina, l’onorevole Bucalo: “Se il dirigente del Seguenza, esprimendo un concetto ha leso la dignità di qualcuno, gli organi preposti sapranno dove e come intervenire”

“Non intervengo per dare giudizi, men che meno per condannare, intendo come donna di scuola, esprimere solamente il mio modesto punto di vista”. Così l’On. Ella Bucalo vice responsabile del Laboratorio tematico Istruzione con delega alla scuola di Fratelli d’Italia, prende parola su quanto accaduto a Messina dopo la frase “non siete figli di contadini“, pronunciata dalla dirigente scolastica del Seguenza Lilia Leonardi. “È interesse dello Stato tutelare l’Istituzione Scuola e quindi tutti coloro che vivono al suo interno: gli studenti e le famiglie, i dirigenti ed i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Se il dirigente del Seguenza, esprimendo un concetto ha leso la dignità di qualcuno, gli organi preposti sapranno dove e come intervenire. Ritengo che, dopo aver giustamente evidenziato l’accaduto, sia adesso giunto il tempo di limitare i toni, poiché i processi di piazza rischiano unicamente di fare del male a tutti. La scuola insegna l’uguaglianza, ma anche la tolleranza fatta di convivenza nella solidarietà. Valori importanti e fondamentali per il vivere civile, mettiamoli in atto per il bene dei nostri figli e del loro futuro”.

