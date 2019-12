Messina, caos all’Ufficio Tributi: “Colpa del mancato decentramento”

2 Dicembre 2019 15:31

Messina, lunghe code all’Ufficio Tributi di Viale San Martino, Cacciotto: ” il problema ha un nome e cognome: mancanza di decentramento”

Caos all’Ufficio Tributi di Viale San Martino dove da diversi giorni si registrano lamentele e disagi da parte di molti utenti.

“Stamattina il primo cittadino ha, con un suo classico blitz, annunciato un ampliamento degli orari di ricevimento in maniera tale da “alleviare” ed attenuare le lunghe fila.

Le circoscrizioni, spiega il consigliere di circoscrizione Cacciotto, in particolare la Terza Circoscrizione, per questioni di competenza, non riescono ad evadere il servizio creando non pochi disagi ai cittadini che sono costretti a recarsi in centro città con tutti i problemi connessi. Anche in questo caso, sottolinea Cacciotto, il problema del caos all’Ufficio Tributi ha un nome e cognome: mancanza di decentramento. Se le circoscrizioni fossero concepite come dei piccoli comuni allora le cose sarebbero diverse. La Terza Circoscrizione paga purtroppo problema di personale e mancanza di servizi”.

Il consigliere della Terza Circoscrizione chiede che “nelle more di un vero decentramento, al fine di mitigare il disagio per i residenti della Terza Circoscrizione, venga rimpinguato il personale con almeno due unità e smaltire le richieste tributarie che si stanno moltiplicando in questi giorni”.

