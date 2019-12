Messina: Camaro San Luigi al buio, illuminazione in tilt

16 Dicembre 2019 09:40

Il consigliere della Terza Circoscrizione: “Messina a due velocità”

“È una Messina a due velocità: al centro scoppia la fondata polemica sulla chiusura del Giardino delle Luci, a Camaro San Luigi da troppo tempo il quartiere è quasi al buio, con diverse zone del villaggio in cui non ci si vede quasi neanche in faccia. La questione non è affatto da sottovalutare”– dice il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto, che ieri sera ha scritto al Dipartimento Pubblica Illuminazione e all’Assessorato alle Manutenzioni chiedendo un pronto intervento. La mancanza di Illuminazione crea non pochi disagi per i residenti.

“L’auspicio è che l’Amministrazione Comunale intervenga urgentemente e che quanto prima la Circoscrizione, in virtù del nuovo regolamento sul decentramento, possa gestire direttamente questi quotidiani problemi che attanagliano i cittadini”.

