Messina, Cacciotto: “Camaro Superiore merita una vera Piazza Fazio”

11 Dicembre 2019 09:47

Messina, il consigliere della Terza Circoscrizione chiede all’Amministrazione di realizzare una vera piazza nel villaggio

“Realizzare una piazza a Camaro Superiore, villaggio storico di Messina ampiamente popolato. Negli anni ho attenzionato il problema della carenza di un vero spazio di aggregazione nel villaggio.

Sarebbe importante realizzare una vera piazza Fazio per essere usufruita dai residenti che tenga conto anche e soprattutto delle esigenze dei commercianti della zona.

Avere una piazza serve a socializzare, impiegare il proprio tempo libero, serve per i bambini, gli anziani, serve a tutti. In più occasioni con i colleghi Gioveni e Signorino e con tutto il consiglio della Terza Circoscrizione, abbiamo attenzionato una vera e propria necessità”. A dirlo è il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto, che invita l’Amministrazione a valutare la fattibilità di realizzare una piazza a Camaro Superiore, dando così sostanza a quello che oggi è semplicemente uno slargo.

