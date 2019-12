31 Dicembre 2019 20:36

Incidente questo pomeriggio sulla litoranea nord a Messina: bus Atm perde una ruota

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Messina. Un bus della linea 1 Shuttle, che viaggiava sulla litoranea nord in direzione Torre Faro, ha perso una ruota. L’incidente, tanto grottesco quanto preoccupante, per fortuna non ha avuto conseguenze e non si registrano feriti e altri mezzi coinvolti. La ruota si è completamente sganciata dai bulloni. L’autista ha provveduto a fare scendere tutti i passeggeri e a porre in sicurezza il mezzo. Sul posto è intervenuto un mezzo di soccorso.

