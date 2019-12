Messina, ricerca in campo oncologico: la Fondazione Corrazza-Pollicino consegna le borse di studio

10 Dicembre 2019 18:15

La cerimonia della sedicesima edizione si terrà nell’Aula magna del’Università di Messina, alla presenza del presidente della Fondazione avv. Aurelio Wrzy; del presidente della Regione Musumeci e dell’assessore regionale alla salute Razza

C’è bisogno di incoraggiare e aiutare la formazione di giovani brillanti e preparati, sviluppare tutte le conoscenze e le potenzialità che saranno poi fondamentali per dare un concreto contributo alla lotta contro il cancro. E’ la mission che si propone la Fondazione Carrozza-Pollicino con la consegna delle borse di studio. Un appuntamento ormai consueto con la Città che consolida il rapporto con l’Università e la Facoltà medica nel ricordo dell’avv. Francesco Pollicino, professionista messinese la cui storia fu caratterizzata da rigore morale e semplicità di vita; esistenza condivisa con la moglie Michelina Carrozza di San Leonardo. Non hanno avuto figli e si sono prodigati in gesti di beneficenza fino a destinare il loro cospicuo patrimonio alla ricerca scientifica in campo medico.

La cerimonia di questa sedicesima edizione si terrà lunedì 16 dicembre, ore 10, nell’aula magna del’Università, presieduta dal rettore dell’Università prof. Salvatore Cuzzocrea e dal presidente della Fondazione avv. Aurelio Wrzy; prevista la presenza del presidente della Regione on. Nello Musumeci e dell’assessore regionale alla salute avv. Ruggero Razza. Un’occasione per sottolineare il contributo importante di realtà private che mettono a disposizione risorse per la promozione scientifica, specialmente nel campo dell’oncologia, affiancandosi alle istituzioni pubbliche nel comune intento di valorizzare il merito e le migliori energie professionali consentendo periodi di specializzazione ai massimi livelli, anche all’estero, per arricchire la formazione ed elevare la qualità delle prestazioni con ricadute benefiche sull’assistenza sanitaria che già oggi registra standard ottimali diffusi sul territorio.

