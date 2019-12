Messina, beccato in auto con la droga: pusher arrestato dai Carabinieri [DETTAGLI]

11 Dicembre 2019 13:52

Capo d’Orlando (Messina): i Carabinieri arrestano 55enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Capo D’Orlando (Messina) e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sant’Agata di Militello (ME), hanno arrestato, in flagranza di reato, V.G. 55enne originario di Galati Mamertino (ME) ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, nel corso di mirati servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Capo D’Orlando, hanno fermato l’autovettura condotta da V.G. mentre percorreva la via Consolare Antica. Nel corso del controllo i militari, insospettiti dell’atteggiamento nervoso dell’uomo, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo, nel veicolo un borsello con all’interno un involucro in cellophane contenente circa 20 grammi di “marijuana” e la somma di 550 euro in banconote di vario taglio, ritenuta il provento di attività illecita.

Lo stupefacente e la somma di denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ed al termine delle formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Patti (Messina) per l’udienza di convalida.

La droga rinvenuta sarà sottoposta ad analisi di laboratorio presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina.

