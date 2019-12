Messina: va in scena “Aspettando il Natale”, lo spettacolo teatrale a sostegno del centro Nemo Sud

7 Dicembre 2019 12:40

Al Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo di solidarietà promosso dalla sezione di Messina del C.I.F. (Centro Italiano Femminile), l’incasso della serata verrà interamente devoluto al Centro Clinico Nemo Sud

“Aspettando il Natale” , è uno spettacolo di solidarietà promosso dalla sezione di Messina del C.I.F. (Centro Italiano Femminile) presieduto da Vincenza Pernice e andrà in scena sabato 21 dicembre alle ore 20,30 al teatro Vittorio Emanuele. L’incasso della serata verrà interamente devoluto al Centro Clinico Nemo Sud. Ad esibirsi saranno “I Fikissimi”, medici e non, con la passione e il talento per la musica e per il teatro, conosciuti e amati dal pubblico messinese per le loro esibizioni storiche nello spettacolo “Medici in scena”. Stavolta I Fikissimi, Massimo Pulitanò, Cosimo Milone, Elvira Marsico, Rita La Paglia, Giovanna Genitori, Luisa Barbaro, Marcello Fatato, Santina Restuccia, Marco Milone, Gabriele Pulitanò, Giovanni Pulitanò insieme al centro danza di Jenny Ruggeri e con la partecipazione di Andrea Casablanca, Mario Casablanca, Angela Pistone, il Coro Polifonico San Nicolò e il Corpo Bandistico di Contesse diretto da Giovanni La Fauci, daranno vita ad una grande festa di Natale con lo scopo di aiutare il Centro Clinico Nemo Sud. Presenteranno i giornalisti Letizia Lucca e Massimiliano Cavaleri.

per info e biglietti: 3202482492; 3356673767; 3403739792.

