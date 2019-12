Messina, La Fauci: “Chiediamo certezze sulla riapertura dell’asilo di San Licandro”

6 Dicembre 2019 10:52

Il consigliere di Ora Messina chiede di conoscere le reali tempistiche per la riapertura dell’asilo comunale di San Licandro: “Il rischio è quello che gli aventi diritto non godano mai del loro posto in graduatoria, o che lo facciano in strutture “provvisorie” e comunque in una zona distante alla loro residenza”

“La chiusura dell’asilo nido comunale di San Licandro rappresenta una delle questioni più delicate da affrontare per l’amministrazione“. L’interrogazione urgente del consigliere di Ora Messina La Fauci, per conoscere i motivi della chiusura e le tempistiche per la riapertura dell’asilo ha trovato, finalmente, la risposta da parte dell’assessore Calafiore.

“Ringraziare proprio l’assessora Calafiore per la risposta – pur insoddisfacente e arrivata dopo quasi un mese -, non tanto a me ma alla città e ai cittadini interessati. Ricordo, infatti, che gli asili comunali sono un servizio sociale fondamentale e che rappresentano il primo passaggio formativo e di aggregazione delle generazioni future”- commenta il consigliere, che prosegue: “La chiusura dettata da problemi strutturali è vecchia di, ormai, un anno e mezzo. Solo adesso arrivano risposte ma nessuna certezza sulla tempistica finale. Nella nota del presidente – oggi dimissionario – della Messina Social City si comprende come le proposte di ampliamento delle strutture comunali siano state bloccate da problemi di origine tecnica. Al contempo si chiarisce che i soliti problemi burocratici abbiano rallentato tutto.

L’assessora Calafiore- aggiunge il consigliere-sottolinea come siano state trovate le alternative grazie all’ospitalità nella struttura Santa Chiara sul viale Giostra. Allo stesso tempo si è trovato un accordo con la Brigata Aosta per la gestione del nido aziendale della caserma Crisafulli-Zuccarellocol recupero di ulteriori 10 posti per i bambini in graduatoria. Apprezzabile ma non soddisfacente: quello che chiediamo è una risposta precisa sulla riapertura dell’asilo di San Licandro.

Una vicenda che, quindi, resta in attesa di sviluppi sia per questioni tecniche che burocratiche. Una volta completati i lavori, infatti, occorrerà attendere tutto l’iter per l’agibilità e la riapertura. Devo ripetermi, purtroppo, nel chiedere con forza quali siano le reali tempistiche per la fine di questo disservizio. Comprendo benissimo le difficoltà burocratiche, ma non ammetto che si chiuda la questione celandosi dietro ai soliti iter da rispettare. Ricordo – in conclusione – che gli anni di fruizione del servizio sono limitati dalla crescita dei bambini che passeranno, gioco forza, alle classi successive. Il rischio è quello che gli aventi diritto non godano mai del loro posto in graduatoria, o che lo facciano in strutture “provvisorie” e comunque in una zona distante alla loro residenza“- conclude il consigliere La Fauci.

