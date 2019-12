Messina: il consigliere comunale De Leo è il nuovo portavoce regionale di + Europa

9 Dicembre 2019 16:07

Il messinese Alessandro De Leo scelto tra i portavoce di +Europa per organizzare e promuoverne l’iniziativa politica in Sicilia

Alessandro De Leo, consigliere comunale del Comune di Messina, 36 anni, laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza, già coordinatore provinciale de gruppo +Europa Messina.

Un curriculum di tutto rispetto, dove spiccano importanti ruoli ed esperienze nel sindacato metalmeccanico e dell’industria.

Si rilancia così l’azione di radicamento del partito seguendo lo schema suggerito dall’esponente della segreteria nazionale Fabrizio Ferrandelli che mira all’espansione regionale dalle tre grandi aree metropolitane: Palermo, Catania e Messina.

“Si rilancia anche in Sicilia l’attività di strutturazione che il partito nazionale ha lanciato in tutta Italia, territorio per territorio per irrobustire il fronte liberal democratico che vede in + Europa il pilastro di partenza della costruzione dell’alternativa“.

Insieme ai portavoce, si è ufficialmente insediato il coordinamento regionale che avrà il compito di coadiuvare il lavoro dei portavoce. Ne fanno parte: Cesare Mattaliano, Giulio Cusumano, Nino Tuzzolino, Leonardo Canto, Fabio Pernice, Maria Saeli, Monica Bracco, Salvatore Tarantolo, Palmira Mancuso, Chiara Guglielmino, Luigi Di Perna, Giovanni Brachitta, Alessandro De Leo, Manuela Quadrante, Riccardo Galioto.

“Un coordinamento fresco, giovane e dinamico, con il Segretario nazionale Benedetto della Vedova – afferma Ferrandelli – abbiamo scelto di puntare su giovani amministratori locali, sulle competenze e sulla freschezza del messaggio. Un giusto bilanciamento tra esperienza nel territorio e nuove leadership”.

Il neo portavoce regionale Alessandro De Leo: “Ringrazio tutti i componenti del coordinamento regionale siciliano per la fiducia, un ringraziamento particolare va al gruppo di Messina che continua la sua crescita dopo il 4,2% raggiunto alle scorse elezioni europee, l’obiettivo di Più Europa sarà continuare la strutturazione del partito in tutta la Regione, contrastando le derive populiste e sovraniste e portando avanti le proposte in materia di crescita, lavoro, ambiente e diritti”.

