Messina, al Papardo donazioni del sangue anche nel giorno dell’Immacolata: bus Atm gratuito per i donatori [INFO UTILI]

6 Dicembre 2019 14:02

Messina, il Centro di Medicina Trasfusionale del Papardo aperto anche l’8 dicembre

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo e il Direttore dell’UOC di Medicina Trasfusionale, nel ringraziare quanti hanno supportato le campagne avviate di sensibilizzazione alla donazione di sangue e tutti i donatori che rispondono ai numerosi appelli, annunciano che anche domenica 8 Dicembre, festa dell’Immacolata, come ogni seconda domenica del mese, il Centro di Medicina Trasfusionale sarà aperto ai donatori dalla ore 8:00 alle ore 11:30. Le donazioni possono essere effettuate senza prenotazione, esibendo documento di identità e tessera sanitaria, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 11.30 e tutti i martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.

Bus gratuiti per donatori

Di domenica è possibile anche arrivare a donare usufruendo dell’autobus gratuito messo a disposizione dall’ATM (partenza dalla sede ATM ore 8:30, fermate a piazza Cairoli ore 8:45, al terminal Annunziata ore 9:00; arrivo al Papardo ore 9:20; info sul sito Atm, tel. 0902285800, whatsapp 3487432358).

Chi può donare

Possono donare tutte le persone tra 18 e 65 anni, di almeno 50 kg di peso, in buone condizioni di salute e che non abbiano stili di vita a rischio infettivo. È possibile donare dopo 4 mesi dall’applicazione di piercing, tatuaggi, interventi chirurgici, esami endoscopici.

Tutti i donatori, il giorno della donazione, hanno diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione.

Prima di donare è ammessa una leggera colazione senza assunzione di latte e latticini (è quindi possibile bere acqua, thè, caffè anche zuccherato, mangiare una fetta biscottata con della marmellata), per chi preferisce donare il pomeriggio è ammesso un pranzo leggero due ore prima della donazione con pasta semplice, bistecca arrosto, insalata, frutta.

Chi non ha mai donato o chi non dona da oltre due anni, almeno tre giorni prima della donazione dovrà effettuare presso il Centro Trasfusionale la “pre-donazione”, ovvero una visita e un prelievo di sangue preliminare di controllo per valutare l’idoneità alla donazione stessa. Anche in tal caso è possibile al mattino una leggera colazione.

Al Centro Trasfusionale dell’Azienda Papardo viene infine effettuata, su prenotazione (tel. 090 3993507-3803-2437, email: simtpapardo@aopapardo.it), la raccolta di plasma e/o piastrine con procedura aferetica.

