Messina: all’Accademia dei Pericolanti convegno su “La ricezione antica e moderna di figure ed eventi della Storia di Roma”

Messina, convegno di Studi organizzato dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti con il coordinamento scientifico delle studiose di Storia romana Lietta De Salvo e Marilena Casella e l’organizzazione di Sebastiano Busà

“La ricezione antica e moderna di figure ed eventi della Storia di Roma. Fra ideologia e tendenza”: è questa la tematica che verrà discussa venerdì 13 dicembre a Messina in un importante Convegno di Studi organizzato dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti con il coordinamento scientifico delle studiose di Storia romana Lietta De Salvo e Marilena Casella e l’organizzazione di Sebastiano Busà. L’interesse contemporaneo verso la storia antica, l’uso della sua memoria nelle opere letterarie e cinematografiche e i personaggi della Roma antica usati, sebbene l’ampia distanza cronologica, come modelli di riferimento saranno dibattuti durante la mattinata nella Sala dell’Accademia presso la sede centrale dell’Università, nella seduta presieduta da Lucietta Di Paola Lo Castro. A discuterne, con inizio alle 9.30, saranno figure prestigiose come Andrea Giardina della Scuola Normale di Pisa,

Accademico dei Lincei, presidente dell’Istituto italiano per la storia antica di Roma, della Giunta Centrale per gli Studi Storici e del Comité international des sciences historiques nonché notissimo studioso di Storia romana e autore di numerose pubblicazioni; Sergio Roda, Direttore del Dipartimento di Studi storici e della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Torino e Presidente del CESMEO, International Institute of Advanced Asian Studies; Gian Luca Grassigli, ordinario di Archeologia classica dell’Università di Perugia, direttore di missioni di scavo inKuwait e inGiordania e Roberto Cristofoli, associato di Storia romana presso l’ateneo perugino e studioso di

Caligola. Le conclusioni della mattinata saranno affidate a Claudia Giuffrida, ordinario di Storia romana presso l’Università di Catania. La giornata di studi sarà arricchita nel pomeriggio, con inizio alle 16.00, dalla presentazione del volume “Storia Mondiale dell’Italia” (Laterza, Bari-Roma 20183), curato da Andrea Giardina con la collaborazione di E. Betta, M.P. Donato, A. Feniello; Michela D’Angelo (Università di Messina) e Lietta De Salvo (Università di Messina) ne discuteranno con Andrea Giardina e Amedeo Feniello con il coordinamento di Vincenzo Fera (Università di Messina, Presidente della Classe di Lettere dell’Accademia). L’Accademia Peloritana, per favorire la partecipazione alla giornata di studi, rilascerà apposita attestazione a docenti e studenti partecipanti che ne faranno richiesta.

