Messina: a Contesse si accende “La Magia del Natale”, ecco tutte le iniziative in programma

21 Dicembre 2019 09:55

Messina, anche a Contesse si accende la magia del Natale: artisti, animazione e musica questo pomeriggio in via Consolare Valeria

Alla presenza del Presidente della 2ª Municipalità Davide Siracusano e del comitato spontaneo di parte di negozianti di Contesse sono state illustrate ieri dicembre, tutte le iniziative che si terranno oggi in via Consolare Valeria a Contesse per la 1ª de “la Magia del Natale”. All’incontro ha partecipato il Direttore Artistico Santino Marino della Sc Show Room Wendding Planner & events capofila del comitato spontaneo dei negozianti di Contesse, organizzatore e coofondatore dell’evento insieme al Direttore Tecnico Franco Scopelliti, e delle rappresentative dei giovani coinvolti nella manifestazione unica nel suo genere soprattutto nel villaggio di Contesse.

La manifestazione che prenderà il via oggi alle ore 15:30, a Contesse, nasce dall’idea di donare un sorriso alla nostra comunità, ai più piccoli e alle famiglie, un piccolo gruppo di commercianti insieme agli abitanti del posto hanno pensato bene di unire le loro risorse, energie e con grande impegno e umiltà hanno realizzato un evento gradevole, “ TOTALMENTE GRATUITO” , mettendo a disposizione per un intero pomeriggio-sera “Artisti, animazione, musica, canti di natale, gonfiabili e zucchero filato a titolo gratuito senza nessun ticket, nessun biglietto; tutto per dare un segnale alla comunità nella bellezza di stare insieme e trascorrere un pomeriggio sereno e regalare un sorriso a chi magari per natale si ritroverà solo, magari grazie a questa iniziativa riceverà un dolce sorriso.

Programma :

alle ore 15.30 avverrà l’inaugurazione con l’accensione dell’albero di Natale a seguire

Apertura Gonfiabili ( GRATUTITO)

15:30 Apertura Zucchero Filato x tutti ( GRATUITO )

16:00 Trampoliere in giro per tutta l’area pedonale

16:00 Apertura Video Box CUFU

Apertura dello Show “La Magia di Natale 1° Edizione con il “Brano All i want for Christmas” .

16:00 Apertura Manifestazione dal Palco con taglio della Torta “ La Magia del Natale 1 ° EDIZIONE ” a seguire

“I So this Christmas” (insieme a tutti i bambini presenti).

16: 30 Canti di Natale & Danza da parte dell’oratorio del villaggio Cep.

Canti di Natale interpretati dai bambini delle scuole (I.C.Catalfamo del villaggio Cep e dell’ I.C. Salvo D’Acquisto del villaggio Unrra)

Esibizione di Danza della Scuola Happy Dancing

ore 17:30 : Spettacolo di Micromagie ( MUSICA DI HARRY POTTER)

ore 17:45 : OLAF IL PERSONAGGIO DI FROZEN

ore 17:50 BABY DANCE CON OLAF

ore 18:30 SPETTACOLO DI BOLLE

18:50 OLAF di Frozen scenderà tra la gente per le foto

19:00 Live & Djset #ArtDirectory #MusicIsDreamEventi

