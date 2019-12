Messina, 59enne sparito nel nulla: apprensione dei familiari, manca da casa da domenica

10 Dicembre 2019 20:29

Ricerche in corso a Messina per trovare un 59enne scomparso, secondo i familiari potrebbe essersi spostato verso Mortelle, o nella zona della Caronte

Apprensione a Messina per un uomo scomparso domenica scorsa. Si tratta di Giuseppe Russo, 59 anni. L’uomo sarebbe stato avvistato l’ultima volta a Sperone. Al momento della scomparsa indossava un pigiama azzurro, maglietta bianca e pantofole marroni. È alto circa 1,70 m e ha i capelli brizzolati. Secondo i familiari potrebbe essersi spostato verso Mortelle, o nella zona della Caronte. La famiglia ha già presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri e sono in corso ricerche in tutta la città. Chi avesse notizie utili o lo riconoscesse può contattare le Forze dell’Ordine.

