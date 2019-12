17 Dicembre 2019 17:22

Messina, il mercato di Giostra non si muove: l’Amministrazione comunale ritira la delibera

Il mercato sul viale Giostra resta dov’è. L’amministrazione comunale ha ritirato la delibera con la quale si prevedeva lo spostamento delle bancarelle lungo il viale, in strada. L’assessore Musolino dunque non si presenterà in commissione consiliare. Durissime le parole di Salvatore Lanfranchi, rappresentante dei commercianti ambulanti: “Un’altra pagliacciata, dopo Piazza Cairoli, quella di ritirare la delibera di Giunta per lo spostamento del mercato Mandalari. 200 famiglie prese in giro“.

Valuta questo articolo